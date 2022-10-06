Son dakika haberi... Sırp lider Vucic: "Rus petrol fiyatının sınırlandırılması kararı 1 Aralık'a ertelendi" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sırp lider Vucic: "Rus petrol fiyatının sınırlandırılması kararı 1 Aralık'a ertelendi"

06.10.2022 22:52
Son dakika haberi... Sırp lider Vucic: "Rus petrol fiyatının sınırlandırılması kararı 1 Aralık'a ertelendi"

Son dakika haberi... Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) dışındaki üçüncü ülkelere ihraç ettiği petrol fiyatının sınırlandırılmasına ilişkin kararın 1 Aralık'a ertelendiğini duyurdu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) dışındaki üçüncü ülkelere ihraç ettiği petrol fiyatının sınırlandırılmasına ilişkin kararın 1 Aralık'a ertelendiğini duyurdu.

Vucic, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısının ardından yerel medyaya açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın Prag'daki toplantıya katılmasının önemli olduğunu söyleyen Vucic, AB liderleriyle görüşmesi neticesinde Rusya'nın üçüncü ülkelere ihraç ettiği petrol fiyatının sınırlandırılmasına ilişkin kararın 1 Aralık'a ertelendiğini ifade etti. Vucic, Hırvatistan'ın, "Sırbistan'ın düşük fiyatlı petrol alması adil değil" çıkışını değerlendirerek "İkili sorunlardan ötürü birbirimize çelme çakmaya başlarsak nasıl Avrupa'da ayakta kalacağız?" dedi.

Vucic, petrol fiyatlarının "inanılmaz" artacağını ve motorinde sıkıntı yaşanacağını söyledi.

AB'nin Sırbistan'ı kapsayan kararı

Prag'da dün akşam yapılan oturumda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi görüşmelerinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in girişimiyle Rus petrolü sınırlandırmasına ilişkin kısma Sırbistan da eklendi.

AB'nin onayladığı paket kapsamında Sırbistan 1 Kasım'dan itibaren Hırvatistan üzerinden Rus petrolü alamayacak duruma gelirken bu kararın Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırımlara katılmama tutumu nedeniyle alındığı iddia edildi. Bu bağlamda, Sırbistan'ın Janaf boru hattı üzerinden Rus petrolü ithal etmesinin önü kesilmiş olurken, Sırbistan diğer ticari kanalları kullanmaya devam edebilecek.

Hırvatistan ayrıca, İkinci Dünya Savaşı'nda ülkedeki en büyük toplama kampı olan Jasenovac'ı temmuzda ziyaret etmeyi planlayan Vucic'in ülkeye girişini yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Aralık, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sırp lider Vucic: 'Rus petrol fiyatının sınırlandırılması kararı 1 Aralık'a ertelendi' - Son Dakika

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