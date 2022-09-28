Son dakika haberi: Sırt çantasında uyuşturucu ve 50 bin TL bulunan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sırt çantasında uyuşturucu ve 50 bin TL bulunan kadın tutuklandı

28.09.2022 14:56
Son dakika haberi: Sırt çantasında uyuşturucu ve 50 bin TL bulunan kadın tutuklandı

Son dakika haberler... DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan G.D. (20) adlı kadının sırt çantasında yapılan aramada 50 gram metamfetamin ve 50 bin TL bulundu.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan G.D. (20) adlı kadının sırt çantasında yapılan aramada 50 gram metamfetamin ve 50 bin TL  bulundu. Gözaltına alınan G.D. tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Barış Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurulan G.D.'nin sırt çantasında yapılan aramada 50 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 50 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sırt çantasında uyuşturucu ve 50 bin TL bulunan kadın tutuklandı - Son Dakika

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