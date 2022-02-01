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Son dakika haberi: Sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi...Zincirleme kazalar trafiği felç etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi...Zincirleme kazalar trafiği felç etti

01.02.2022 19:00

Son dakika habere göre Sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi.

Sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi...Zincirleme kazalar trafiği felç etti

Onlarca araç zincirleme trafik kazasına karıştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sis ve gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan çok sayıda araç zincirleme trafik kazasına neden oldu, birçok noktada trafik tıkandı.

Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan donun neden olduğu gizli buzlanma ile sis beraberinde çok sayıda trafik kazası getirdi. Akkent Köprülü Kavşağı, Sani Konukoğlu Bulvarı ile Havaalanı Yolu Caddesinde gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan onlarca otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazalardan dolayı yollarda savrulan araçların çoğunda büyük maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri yaralandı.

16 ayrı noktada trafik kazası

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 16 ayrı noktadan kaza ihbarı geldiği öğrenilirken kazalardan dolayı sabah saatlerinde kentte trafik felç oldu. Kazalardan dolayı trafiğin ilerlemediği yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazalardan dolayı tıkanan trafiği açmak için yoğun çaba gösterdi. Yaralı sürücüler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberi: Sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi...Zincirleme kazalar trafiği felç etti
Son dakika haberi: Sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi...Zincirleme kazalar trafiği felç etti
Son dakika haberi: Sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi...Zincirleme kazalar trafiği felç etti

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Gaziantep, 112 Acil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi...Zincirleme kazalar trafiği felç etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi...Zincirleme kazalar trafiği felç etti - Son Dakika
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