Son dakika haberi... Sisal Şans 2 ayda 377 milyon 985 bin 147 TL kazandırdı

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, 1 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında toplam 377 milyon 985 bin 147 TL kazandırdı.

Türkiye'nin en köklü markalarından Milli Piyango'nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandıran Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlattı.