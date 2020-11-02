Son dakika haberi | Sisam Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Sisam Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı

02.11.2020 11:47
Son dakika haberi | Sisam Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı, System.String[]

Son dakika haberler... Yunanistan'ın Sisam Adası'nın Vathi bölgesindeki sığınmacı kampında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yunanistan'ın Sisam Adası'nın Vathi bölgesindeki sığınmacı kampında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Plastik malzemeyle yapılan derme çatma çadırların olduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, yaklaşık 20 çadır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle çok sayıda patlama meydana geldi, sığınmacılar güvenli bir yere taşındı.

Doğu Sisam Belediye Başkanı Yorgos Stancos, katıldığı televizyon programında, sığınmacıların büyük tehlike yaşadığını, ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Sığınmacı kampı, yaklaşık 4 bin 500 kişiye ev sahipliği yapıyor.

Yunanistan, Plastik, Yangın, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sisam Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı - Son Dakika


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