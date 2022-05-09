Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı - Son Dakika
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Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı

09.05.2022 14:22

Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı Şişli'de bir kişi, evinin terasında 21 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı

İSTANBUL - Şişli'de bir kişi, evinin terasında 21 bıçak darbesiyle öldürüldü. Şahsın katil zanlısının kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Şişli'de bir şarap markasının fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışan Cenk Çağın Ünlübayram günü kaldığı dairenin terasında 21 bıçak darbesi ile öldürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda çık sayıda güvenlik kamerası inceledi. Yapılan çalışmalarda Beyoğlu'nda bir otelde kaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşi Cem Ünlü olduğu belirlendi. Kardeşini 21 yerinden bıçaklayan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı
Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı
Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı
Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı
Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı

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EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI-2 EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI-2 Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmıştı! Katili en yakını çıktı Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmıştı! Katili en yakını çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı - Son Dakika


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