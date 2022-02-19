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Son dakika haberi: Şişli'de 4 yaşındaki çocuk anaokulunda hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Şişli'de 4 yaşındaki çocuk anaokulunda hayatını kaybetti

19.02.2022 01:03

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de 4 yaşındaki çocuk anaokulunda hayatını kaybetti Çocuğun zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu öldüğü iddia edildi Şişli'de bir anaokulunda 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şişli'de 4 yaşındaki çocuk anaokulunda hayatını kaybetti

Çocuğun zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu öldüğü iddia edildi

İSTANBUL - Şişli'de bir anaokulunda 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne ilişkin hazırlanan ilk raporda, ölümün zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi.

Olay, Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Bilge A. arkadaşlarıyla birlikte uyku odasına gitti ve uyudu. Uyku saatinin bitmesinin ardından eğitmeni onu uyandırmak istedi ancak Bilge A. tepki vermedi. Bunun üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine anaokuluna gelen sağlık ekipleri, 4 yaşındaki çocuğu ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Bilge A. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Savcılık inceleme başlattı

4 yaşındaki Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine, cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Öte yandan, anaokulu sahibi ve eğitmenleri de ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı.

Adli tıp ön raporu açıklandı

Anaokulunda uyurken hayatını kaybettiği belirlenen 4 yaşındaki Bilge A.'nın Adli Tıp'taki ön raporu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Bilge A.'nın ölüm nedeninin zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni ise asıl raporun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

Son dakika haberi: Şişli'de 4 yaşındaki çocuk anaokulunda hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Şişli'de 4 yaşındaki çocuk anaokulunda hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Şişli'de 4 yaşındaki çocuk anaokulunda hayatını kaybetti

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Kalp Krizi, Adli Tıp, Şişli, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şişli'de 4 yaşındaki çocuk anaokulunda hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şişli'de 4 yaşındaki çocuk anaokulunda hayatını kaybetti - Son Dakika
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