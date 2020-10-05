Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada - Son Dakika

Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada

- Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada İstanbul'un Şişli'de apartmanlara girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan maskeli 3 kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

- Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Şişli'de apartmanlara girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan maskeli 3 kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Birçok ilçede benzer şekilde hırsızlık girişiminde bulunan kadınlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık teşebbüsü, Şişli 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 3 kadın şüpheli, girdikleri apartmanda, içeride kimse olup olmadığını öğrenmek için daire kapılarının tek tek zillerine bastı. Boş olduklarını belirledikleri dairelerin kapılarını yanlarında taşıdıkları mavi renkte materyaller ile açmaya çalıştı. Bu sırada durumu fark eden apartman sakinleri olayı polise bildirdi. Dairelere girmeye çalışan kadınlar, çıkan sesler üzerine kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese gelerek araştırma yaptı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarından yüzleri maskeli 3 kadını belirledi. Binaya girerken ve çıkarken görüntülenen kadınların yakalanması için çalışma başlatan polis, Y.U., Z.O. ve E.D. adlı 3 şüpheli kadını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kadınlar, sorgulanmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların yapılan sorgularında Y.U.'nun 12 ayrı suçtan faili firarı olduğu, Z.O.'nun toplam 36 suç kaydı olduğu öğrenilirken, E.D. adlı şüpheli kadının ise 3 suç kaydı tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin, 2 ayrı Polis Merkezi Amirliği bölgesinde meydana gelen 3 ayrı 'hırsızlık' ve 'yankesicilik' konularının faili oldukları belirlendi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan apartmanları dolaşan hırsılar, binalardaki güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan yüzleri maskeli 3 kadın, binalara girerken ve çıkarken görüntüleniyor.

Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada
Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada
Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada
Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada
Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada
Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada
Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada
Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada
Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada

Hırsızlık, İstanbul, Şişli, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de apartmanlara dadanan 3 kadın hırsız kamerada - Son Dakika

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