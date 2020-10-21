Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu

21.10.2020 10:01
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu, System.String[]

Şişli'de iddiaya göre alacak verecek meselesini çözmek için avukatlık bürosunda buluşan taraflar kavgaya tutuştu.

Şişli'de iddiaya göre alacak verecek meselesini çözmek için avukatlık bürosunda buluşan taraflar kavgaya tutuştu. Kavgada feci şekilde dövülerek kanlar içinde kalan 2 kişi hastanelik oldu. Polis kavgaya karışanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olay, geçen hafta Esentepe'de bulunan avukatlık bürosunda yaşandı. Aralarında ticaret anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen taraflar avukat aracılığı ile anlaşmak için büroda buluştu. Tartışmaya başlayan taraflar kavgaya tutuştu. Araya girenler tarafların yumruklu kavgasına engel olamadı. Çıkan kavgada öldüresiye dövülen 2 kişinin yüzü kanlar içinde kalırken, olay polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı kişileri görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada başından ciddi şekilde darbeler alan 2 kişi ambulans gelene kadar polis aracında bekledi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, ambulansa aldıkları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

"GÜVENİP GELDİK, SİLAHIMI ALIP DÖVDÜLER"

Kavgada yaralanan kişi, "Bizi 'Görüşme yapalım' diye buraya çağırdılar. Avukatlık bürosu olduğu için güvenip geldik. 8 kişi bir anda vurmaya başladı. Kavga sırasında belimdeki taşıma ruhsatlı silahımı gördüler, 'Demek buraya silahla geldiniz' diyerek silahımı belimden çektiler. Bizi zaten dövmüşlerdi, ben onlara silah çekmişim gibi dövmeye devam ettiler" dedi.

"SİLAH ÇEKTİLER DÖVDÜK" Tartıştıkları kişileri dövenler de, "Aramızdaki alacak verecek olayını çözmek için avukatlık bürosunda buluştuk. Silah çektiler, kavga çıktı, dövdük. 8 kişi yok. Onlar 2 kişi biz 3 kişiyiz. İkiye iki kavga yaptık araya girenler bizi ayırdı" diye konuştu. Polis kavgaya karıştıkları belirtilen kişileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.


- İstanbul
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu

Zahit Şeyhanoğulları, Silah, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak, 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

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