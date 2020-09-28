Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ - Son Dakika

Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Son dakika gündem haberine göre Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAŞişli'de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde çıkan kavgada bir kişi, börekçi dükkanından aldığı bıçakla yabancı uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 06: 00 sıralarında Gülbalar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde bulunan Serçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre biri Türk, 3'ü yabancı uyruklu kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Galata Deresi Caddesi'nde bulunan börekçi dükkanına giren yabancı uyruklu bir kişi, tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarı çıktı.  DEFALARCA BIÇAKLAMIŞBıçağı alarak dükkandan çıkan saldırgan, Serçe Sokak'a doğru koştu. Ardından da, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişiyi defalarca bıçakladı. Yaralanan yabancı uyruklu kişi yere düştükten sonra ise saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.  Görüntü dökümü: ----------------Olay yeri-Polis ekiplerinin çalışması-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Kamera, kavga, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 07:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi         
22:48
Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış         
22:15
Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi         
22:07
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor         
21:31
Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak         
19:25
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar         
18:00
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor         
13:39
Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili kan donduran detay! İşlemi yapan ilkokul mezunu çıktı Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili kan donduran detay! İşlemi yapan ilkokul mezunu çıktı         
12:22
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 07:18:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei