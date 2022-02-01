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Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE CİNAYET; DEHŞET ANLARI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE CİNAYET; DEHŞET ANLARI KAMERADA

01.02.2022 09:35

Son dakika haberler... ŞİŞLİ'DE CİNAYET; DEHŞET ANLARI KAMERADAÖzgür EREN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA) - ŞİŞLİ'de aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı.

ŞİŞLİ'DE CİNAYET; DEHŞET ANLARI KAMERADA

Özgür EREN - Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL,(DHA) - ŞİŞLİ'de aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Erdem Y., Yalçın Umur'u art arda bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Mecidiyeköy'de geçen ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi konuşmak için bir araya geldi. Erdem Y. yanındaki arkadaşı ile Yalçın Umur'dan alacağını istedi. Yaşanan tartışmada Yalçın Umur, Erdem Y.?nin arkadaşına tokat attı. Erdem Y. ise cebinden çıkardığı bıçak ile Yalçın Umur'u art arda bıçakladı. Can havliyle kaçmaya çalışan Umur, bir süre sonra yere yığıldı. Erdem Y., olay yerinden kaçmaya çalışan Yalçın Umur'u tekrar yakaladı. Burada da bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden kaçtı.

Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kan kaybeden Umur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI, OLAYDAN YARIM SAAT SONRA YAKALANDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi. Nerede olduğu belirlenen saldırgan, olaydan yarım saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Alacak verecek tartışması ve bıçaklanma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında yaşanan tartışma ve Yalçın Umur'un bir kişiye tokat atması görülüyor. Arkadaşının tokatlandığını gören Erdem Y, Umur'u yere yatırarak art arda bıçaklıyor. Can havliyle kaçan Yalçın Umur, bir süre sonra yere yığılıyor.

Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE CİNAYET; DEHŞET ANLARI KAMERADA
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE CİNAYET; DEHŞET ANLARI KAMERADA
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE CİNAYET; DEHŞET ANLARI KAMERADA

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Mecidiyeköy, Cinayet, Şişli, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE CİNAYET; DEHŞET ANLARI KAMERADA - Son Dakika


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