Şişli'de hemşirenin rehin alındığı olayın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı olayın detayları ortaya çıktı

31.12.2020 14:31

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı olayın detayları ortaya çıktı Saldırganın rehin aldığı hemşirenin ablasıyla 3 sene önce evlenmek için kaçmışlar Birlikte kaçtığı ve altın ile para verdiği kadının evli olduğunu öğrenmiş İşsiz olan saldırganın yaralama ve tehdit suçlarında kaydı olduğu ortaya...

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı olayın detayları ortaya çıktı

Saldırganın rehin aldığı hemşirenin ablasıyla 3 sene önce evlenmek için kaçmışlar

Birlikte kaçtığı ve altın ile para verdiği kadının evli olduğunu öğrenmiş

İşsiz olan saldırganın yaralama ve tehdit suçlarında kaydı olduğu ortaya çıktı

İlçe emniyet müdürünün müdahalesiyle hemşire kurtarılmış

İSTANBUL - Şişli'de özel bir cerrahi tıp merkezine gelerek bir hemşireyi rehin aldıktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi. Saldırganın 3 yıl önce evlenmek için kaçtığı kadına altın ve para verdiğini ancak kadının evli olduğunu öğrenmesi üzerine ayrıldığı ve intikam almak için olayı gerçekleştirdiği hemşirenin ise, ilçe emniyet müdürünün hayata kurtaran müdahalesiyle kurtarıldığı ortaya çıktı.

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında özel bir cerrahi tıp merkezinde meydana gelen olayda, Ramazan K.bıçakla tıp merkezine girmiş ve montun altında sakladığı ekmek bıçağıyla burada çalışan hemşire Hayrünnisa C'yi rehin almıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra saldırganı ikna etme çalışmalarına başlamıştı.

Suç makinesi saldırgan adliyeye sevk edildi

Şahsın ikna olmaması üzerine ise, saldırganın bir anlık boşluğundan yararlanan Şişli polisi, Ramazan K'yı etkisiz hale getirerek hemşireyi kurtarmış ve saldırganı da gözaltına almıştı. Olayın ardından emniyete götürülen ve işsiz olan Ramazan K'ya burada ifadesi alındıktan sonra "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Saldırganın emniyette "yaralama", "tehdit" ve "kadına karşı şiddet" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Olayın detayları ortaya çıktı

Öte yandan, olayın gerçekleştiren şahsın ifadesinde ilginç detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Ramazan K, hemşire Hayrünnisa Ç'nin ablası Şeyma D. ile yaklaşık 3 yıl önce görüşmeye başladıkları ve evlenmek için kaçtıktan sonra D'nin evli olduğunu öğrendiğini söyledi. K'nın bu süreçte D'ye altın para verdiği ancak evli olduğunu öğrenip ayrılmalarından sonra ise D'nin geri istediği altın ve paraları geri vermediğini belirtti. Bu sebepten dolayı ailesiyle arasının bozulduğu öğrenilen Ramazan K'nın D'ye ulaşamaması üzerine kardeşi Hayrünnisa C'yi çalıştığı tıp merkezine giderek rehin aldığı ortaya çıktı.

Emniyet müdüründen hayat kurtaran müdahale

Öte yandan olay esnasında hemşireyi bırakması için ikna olmayan Ramazan K'ya Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin organize çalışması devam ettiği esnada Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın bir anlık boşluğundan yaralanarak saldırganı etkisiz hale getirdiği belirlendi. Bu sayede kurtarılan hemşirenin saldırganın elinden alındığı ve saldırganın da ekipler tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı olayın detayları ortaya çıktı
Şişli'de hemşirenin rehin alındığı olayın detayları ortaya çıktı
Şişli'de hemşirenin rehin alındığı olayın detayları ortaya çıktı
Şişli'de hemşirenin rehin alındığı olayın detayları ortaya çıktı

Hisarcık, Ramazan, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de hemşirenin rehin alındığı olayın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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