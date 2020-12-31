Şişli'de hemşireyi rehin alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şişli'de özel bir cerrahi tıp merkezine giderek hemşireyi rehin alan ve polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında özel bir cerrahi tıp merkezinde meydana gelen olayda, Ramazan K. (30) bıçakla tıp merkezine girmiş ve montun altında sakladığı ekmek bıçağıyla hemşire Hayrünnisa C.'yi rehin almıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sonucunda Ramazan K.'yı etkisiz hale getirerek hemşireyi kurtarmış, saldırganı ise gözaltına almıştı.

11 adet suç kaydının olduğu tespit edilen şüpheli Ramazan K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Ramazan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İrem Demir/İHA)