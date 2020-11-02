Son dakika haberleri... Şişli'de iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada - Son Dakika

ŞİŞLİ'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Taşkızak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobilden inen iki kişi ile kaldırımda duran ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından otomobille gelen saldırganlardan biri silahını çekerek, 25 yaşındaki Kaan Mutlu Manilacı'yı bacağından vurdu. Manilacı'nın silahla yaralanmasının ardından geldikleri otomobile binen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

BACAĞINDAN YARALANAN MANİLACI HASTANEYE KALDIRILDISaldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Manilacı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Manilacı'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Silahlı kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yaşanan kavga ve silahla ateş edilmesinin ardından yaşanan hareketlilik görülüyor.

- İstanbul