Son dakika haberi: Şişli'de ilginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrenince eşyaları sokağa attı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şişli'de ilginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrenince eşyaları sokağa attı

17.07.2022 10:07
Son dakika haberi: Şişli'de ilginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrenince eşyaları sokağa attı

Son dakika haberler: Şişli'de şiddet gördüğü eşi bir süre önce cezaevine giren ve çocuklarıyla ortada kalan bir kadın sinir krizi geçirince ortalık karıştı.

Şişli'de şiddet gördüğü eşi bir süre önce cezaevine giren ve çocuklarıyla ortada kalan bir kadın sinir krizi geçirince ortalık karıştı. Kadın evinde bulunan eşyalarını güpegündüz pencereden aşağıya attı. Vatandaşların neye uğradığını şaşırdığı olay kameralara yansırken, kadın polis tarafından emniyete götürüldü.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü polis ekipleri tarafından bir cinayet olayına karıştığı iddiasıyla yere yatırılarak kelepçelendikten sonra gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddet gördüğü eşinin cezaevine girdiğini öğrenen ve çocuklarıyla ortada kalan kadın ise sinir krizi geçirdi. Ne yaptığını bilmeyen kadın evinde bulduğu tabak, çanak, bardak ve benzeri eşyalarını camdan aşağıya attı. Vatandaşların neye uğradığını şaşırdığı olayda, cadde adeta savaş alanına döndü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Eşinin cezaevine girdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadını sakinleştirdikten sonra polis otosuyla emniyete götürdü. Emniyette ifadesi aldıktan sonra serbest bırakılan kadının, eşi cezaevine girdiği için çocuklarıyla bir başına kaldığını ve bu yüzden sinirlerine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği esnada ise iki kız çocuğundan birini de tokatladığı iddia edilen kadın evine döndü. Çocukların ise amcaları tarafından muhafaza altına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika: Eşinin tutuklandığı öğrenince eşyaları sokağa attı Son dakika: Eşinin tutuklandığı öğrenince eşyaları sokağa attı Evini ateşe verip balkondan atlayan genci itfaiyecinin refleksi kurtardı Evini ateşe verip balkondan atlayan genci itfaiyecinin refleksi kurtardı
Kaynak: İHA

Mecidiyeköy, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şişli'de ilginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrenince eşyaları sokağa attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 10:41:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şişli'de ilginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrenince eşyaları sokağa attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement