Şişli Meşrutiyet Mahallesi'nde 25 Haziran'da saat 04: 00 sıralarında kaldırımda yürüyen B.B.'nin arkasından yanaşan kapkaççı kadının arkasından yanaşarak elindeki cep telefonunu çaldı. Koşarak uzaklaşan hırsızın o anları kameraya yansırken B.B.'nin şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda cep telefonunu çalan şüpheli şahsın, ticari taksiyle olay yerinden uzaklaştığı ve eşkal bilgileri belirlenen şüpheli şahsın ticari taksiden Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde indiği belirlendi. Şüpheli şahıs 26 Haziran'da Fatih'te polis ekipleri tarafından yakalandı. Kimlik bilgileri belirlenen Y.N. isimli şüpheli şahsa yönelik yapılan üst aramasında, cep telefonu bulunarak müşteki şahsa teslim edildi. Yakalanan Y.N., ise "Kapkaç" suçundan 27 Haziran'da sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Şişli'de kapkaç anı kamerada - Son Dakika

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