Son dakika haberi: Şişli'de kapkaç anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şişli'de kapkaç anı kamerada

30.06.2022 12:02
Son dakika haberi: Şişli'de kapkaç anı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Şişli'de bir kadının arkasından yanaşan kapkaççı, elindeki cep telefonunu çalarak kaçtı.

Şişli'de bir kadının arkasından yanaşan kapkaççı, elindeki cep telefonunu çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli Meşrutiyet Mahallesi'nde 25 Haziran'da saat 04: 00 sıralarında kaldırımda yürüyen B.B.'nin arkasından yanaşan kapkaççı kadının arkasından yanaşarak elindeki cep telefonunu çaldı. Koşarak uzaklaşan hırsızın o anları kameraya yansırken B.B.'nin şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda cep telefonunu çalan şüpheli şahsın, ticari taksiyle olay yerinden uzaklaştığı ve eşkal bilgileri belirlenen şüpheli şahsın ticari taksiden Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde indiği belirlendi. Şüpheli şahıs 26 Haziran'da Fatih'te polis ekipleri tarafından yakalandı. Kimlik bilgileri belirlenen Y.N. isimli şüpheli şahsa yönelik yapılan üst aramasında, cep telefonu bulunarak müşteki şahsa teslim edildi. Yakalanan Y.N., ise "Kapkaç" suçundan 27 Haziran'da sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şişli'de kapkaç anı kamerada - Son Dakika

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