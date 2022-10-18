ŞİŞLİ'DE KASA HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

ŞİŞLİ'DE KASA HIRSIZLARI KAMERADA

18.10.2022 11:44

ŞİŞLİ'de bir işyerine girerek içinde para ve çekler bulunan çelik kasayı açamayınca komple çalan 3 kişi yakalandı.

ŞİŞLİ'de bir işyerine girerek içinde para ve çekler bulunan çelik kasayı açamayınca komple çalan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin kasayı taşıyarak geldikleri otomobile yükledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Düztaş sokakta 11 Ekim'de meydana geldi. A.Ç. polise başvurarak işyerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede kilidi kırarak içeri giren hırsızların, açamadıkları kasayı komple çaldıklarını tespit etti. İşyeri sahibi işyeri A.Ç. çalınan çelik kasanın içinde 1500 Euro, 430 bin lira ve 8 adet çek bulunduğunu söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir işyeri güvenlik kamerasının şüphelileri görüntülediğini belirledi. Görüntülerde hırsızların otomobillerini işyeri kapısına kadar getirerek hızlıca kasayı yükledikleri görüldü. Kısa süre içinde önce geldikleri aracın plakası ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Kerem A.(22), Mehmet Y.(23), ve Muharrem T.(24) Arnavutköy'de gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Kerem A.'nın daha önceden 12, Mehmet Y.'nin 16, Muharrem T.'nin ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

YORUMLAR
500
Şişli'de kasa hırsızları kamerada Şişli'de kasa hırsızları kamerada Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
Kaynak: DHA

Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE KASA HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 18:04:31. #1.13#
SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE KASA HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement