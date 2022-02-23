Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi

23.02.2022 14:47

Son dakika gelişmesine göre - Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi Aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı silahla basan şahıs dehşet saçtı Eşinin ailesinin evin kapısını açmaması üzerine üst komşuyu rehin alan şahıs, Özel Harekat...

- Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi

Aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı silahla basan şahıs dehşet saçtı

Eşinin ailesinin evin kapısını açmaması üzerine üst komşuyu rehin alan şahıs, Özel Harekat Polisleri tarafından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi

Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kameralarınca görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da bir kişi, aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı bastı. Eşinin ailesinin kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen adam, üst kattaki komşuyu silahla rehin aldı. Silahla etrafı tehdit eden adam, Özel Harekat Polisleri tarafından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Şişli Kuştepe'de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Tugay Adak, aralarında husumet bulunan eşinin ailesiyle görüşmek üzere başka şehirden İstanbul'a geldi. Ardından kayınvalidesinin Şişli'deki evine giden Tugay Adak kapıyı çaldı. Defalarca kez çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine deliye dönen Adak ardından üst kattaki komşunun kapısına gitti.

Komşuyu rehin aldı

Kapıya çalan Adak, silahla kayınvalidesinin 3. katta bulunan komşusunu rehin aldı. Silahla etrafa tehditler savuran adamı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan güvenlik alırken, diğer yandan da saldırganı silahını bırakıp teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

Saldırgan uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi

İkna çabaları sonuç vermeyince devreye Özel Harekat Polisleri girdi. Operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat Polisleri saldırganı uzaktan vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan saldırgan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına saniye saniye yansıdı

Öte yandan saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde silahlı saldırganın etrafa tehditler savurduğu, ikna çabalarının ardından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildiği görülüyor.

Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi

YORUMLAR
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Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı! Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı! Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı, Özel Harekat, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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