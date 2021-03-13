Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE KRİZ GEÇİREN KİŞİ EVDEKİ EŞYALARI SOKAĞA ATTI; ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ - Son Dakika

Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE KRİZ GEÇİREN KİŞİ EVDEKİ EŞYALARI SOKAĞA ATTI; ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ

13.03.2021 15:09

Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'de sinir krizi geçiren kişi yaşadığı evi ateşe vermek istedi.

ŞİŞLİ'de sinir krizi geçiren kişi yaşadığı evi ateşe vermek istedi. İhbar üzerine eve gelen kişi kendini balkona kilitleyip eşyaları sokağa attı. Mahallede büyük panik yaşanırken devreye giren Özel Harekat timi kişiyi ikna ederek eylemi sonlandırdı.

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşadığı evi yakmak isteyen Niyazi A.'ya evdekiler engel olamayınca polise haber verildi. İhbar üzerine eve gelen polisi gören Niyazi A., kendini balkona kilitleyerek eşyaları sokağa atmaya başladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN ÜNİFORMASINI GÖRÜNCE ASKER SANIP EYLEMİNİ SONLANDIRDI

Sürekli, 'Askeri personel gelsin, askeri helikopter gelsin" diye bağıran Niyazi A., elindeki keserle balkonun cam ve duvarlarını kırarak eylemini sürdürdü. Binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle kaçışarak evlerini terk ederken meraklı kalabalık sokakta toplanarak olan biteni izledi. Olay yerine emniyet şeridi çeken polis ekipleri sosyal mesafe kuralını hatırlatarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman balkon duvarına çıkan kişinin düşme ya da atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık 1,5 saat eylemini sürdüren kişi eve gelen özel harekat polisinin üstündeki askeri desenli üniformayı görünce ikna olarak eylemini sonlandırdı. Özel harekat polisi, eşliğinde ambulansa alınan kişi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE KRİZ GEÇİREN KİŞİ EVDEKİ EŞYALARI SOKAĞA ATTI; ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ
Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE KRİZ GEÇİREN KİŞİ EVDEKİ EŞYALARI SOKAĞA ATTI; ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ
Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE KRİZ GEÇİREN KİŞİ EVDEKİ EŞYALARI SOKAĞA ATTI; ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ
Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE KRİZ GEÇİREN KİŞİ EVDEKİ EŞYALARI SOKAĞA ATTI; ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ

Özel Harekat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ŞİŞLİ'DE KRİZ GEÇİREN KİŞİ EVDEKİ EŞYALARI SOKAĞA ATTI; ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ - Son Dakika


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