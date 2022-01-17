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Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü - Son Dakika

Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

17.01.2022 19:50
Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişli'de daha önceden boşaltılan ve birkaç kez yanan 6 katlı binada çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.

Şişli'de daha önceden boşaltılan ve birkaç kez yanan 6 katlı binada çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü. Yangının ilk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.00'de Şişli Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi Numara 81'de bulunan 6 katlı kullanılmayan binada çıktı. İddiaya göre daha önceden boşaltılan ve birkaç defa yangının çıktığı binadan alevler tekrar yükseldi. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak bitişiğindeki apartmana sirayet etmesini engelledi. Alevilerin yükseldiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tinerciler binayı yakıyor iddiası

Vatandaşların boşaltılarak kullanılmayan binayı defalarca tinercilerin yaktığını iddia etti. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü
Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü
Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

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İtfaiye, Yangın, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü - Son Dakika
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