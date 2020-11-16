Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi

16.11.2020 15:04
Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi, System.String[]

Son dakika habere göre Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,( DHA) ŞİŞLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında lokanta ve kafeler denetlendi.

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,( DHA) ŞİŞLİ'de  koronavirüs önlemleri kapsamında lokanta ve kafeler denetlendi. Denetimlerde, sosyal mesafe ve hijyen kontrolü yapılırken, uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanbey Halaskargazi Caddesi'ndeki lokanta ve kafelerde koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki iş yerlerine tek tek giren ekipler, sosyal mesafe ve hijyen kontrolü yaptı. İş yerlerinde girişte polislerin de ateşi ölçüldü. İş yeri sahipleri ve çalışanlara koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması gereken kuralları hatırlatan polis, müşterilere de sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.


Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi

Şişli, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şişli'de lokanta ve kafelere koronavirüs denetimi - Son Dakika


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