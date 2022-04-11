Son dakika haberi | Şişli'de otodan akü hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şişli'de otodan akü hırsızlığı kamerada

11.04.2022 10:28
Son dakika haberi | Şişli'de otodan akü hırsızlığı kamerada

Son dakika haberler: Şişli'de rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir hırsız, park halindeki kapalı kasa minibüsün aküsünü çaldı.

Şişli'de rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir hırsız, park halindeki kapalı kasa minibüsün aküsünü çaldı. Olay anı kameralara yansırken hırsız, Şişli Mobil Park timi tarafından tespit edilerek yakalandı.

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Şişli Feriköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde park halindeki araçları inceleyen bir şahıs, kapalı kasa minibüsü gözüne kestirdi. Şahıs ardından bir süre bekleyip etrafı kolaçan etti. Harekete geçen hırsız, kapısını açtığı minibüsün aküsünü çalarak rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aracı çalıştıramayınca akünün çalındığını anladı

Olayın ardından araç sahibi sabah saatlerinde işyerine gitmek için aracını çalıştırmak istedi. Aracın çalışmadığını anlayan sahibi, akü bölümüne baktığında olmadığını fark etti. Bunun üzerine sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Mobil park polisi yürüyüşünden tanıyıp yakaladı

Görüntülerden şahsın eşkalini ve kimliğini belirleyen Şişli Mobil Park timi, zanlı U.S.'yi, ilçedeki bir sokakta kıskıvrak yakaladı. Suçunu itiraf eden şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınarak "otodan hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan şahıs adliyeye sevk edildi.

Otodan akü hırsızlığı kamerada

Öte yandan hırsızlık anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, şüpheli şahsın aracın yanına yaklaşıp bir süre beklediği görülüyor. Şüpheli U.S.'nin ardından aracın sürücü koltuğundan içeri girerek aküyü çaldığı güvenlik kamerasına yansıyor. - İSTANBUL

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Hırsızlık, Feriköy, Tragger, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şişli'de otodan akü hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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