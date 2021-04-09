İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında korsan gösteri ve eylemlere katıldığı ve organize ettiği tespit edilen H.K., isimli kişi dün gece saatlerinde Şişli'de bulunan ikametinde gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; Beretta marka silah, silaha ait 14 adet fişek ve tabanca ele geçirildi. H.K. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Şişli'de PKK operasyonu - Son Dakika