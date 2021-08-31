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Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü - Son Dakika

Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü

31.08.2021 12:10

Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Darülaceze mevkisinde seyir halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye tarafından yangın söndürülürken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle yolda oluşan kısa süreli trafik yoğunluğu, yangının söndürülmesi ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü
Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü
Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü
Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü

İtfaiye, Ankara, Yangın, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü - Son Dakika


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