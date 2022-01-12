Üye Girişi
Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı - Son Dakika

Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

12.01.2022 20:52

ŞİŞLİ'de, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrik sobası kablolarının tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrik sobası kablolarının tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Binada mahsur kalan iki kadın itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Duatepe Mahallesi Savaş Sokak 40 numarada saat 19.15 sıralarında 4 katlı binanın en üst katında tek başına yaşayan kadının oturduğu dairede elektrik sobası kablolarının tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Dairenin penceresinden sızan dumanı fark eden sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeri giren bazı vatandaşlar, kapılara vurarak bina sakinlerini uyarmaya çalıştı.

Yangının çıktığı dairenin kapısını çalan vatandaşlar, alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadının dışarı çıkmaması üzerine kapıyı kırmak istedi. Tüm çabalarına rağmen demir kapıyı kıramayan vatandaşlar, bu kez çatı katında yaşayan yürüme engelli kadının yardımına koştu. Kendi başına dışarı çıkamayan kadın, bir vatandaş tarafından kucaklanarak aşağı indirildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede mahsur kalan kadını kurtarmak için yangın merdiveni yardımıyla pencereden içeri girdi. Kapıyı içeriden açan itfaiye ekipleri, dumandan etkilendiği öğrenilen kadını dışarı çıkardı. Kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, dairede küçük çapta hasar oluştu. Çatı katında mahsur kalan kadını kurtaran Doğan Korkusuz, "Ben kapıda arkadaşımla birlikte oturuyordum. Yukardan teyzenin sesini duydum, dumanlar çıkıyordu. Teyzede yangın var diye bağırıyordu. Ben de koşarak üst kata çıktım. Kapısına vurdum ama açmadı. Bir daha vurdum açmadı. Komşusuna sordum, alzheimer hastalığı varmış. Duymadı beni galiba, itfaiyeyi aradık itfaiye geldi. Sonra gördük ki üst katta bir teyze daha varmış, o da alzheimer hastasıymış. Onun kapısını çaldım, kapıyı açtı ama onun katında yangın yoktu. 'Gel abla aşağı inelim' dedim. Beni duymuyordu, ben de onu kucağıma alıp aşağı indirdim. Daha sonra itfaiye geldi üst kata çıktı. Binada mahsur kalan kadını kurtardılar" dedi.

- İstanbul
Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
YORUMLAR
500

İtfaiye, Yangın, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı - Son Dakika


İETT otobüsünün şoförünü silah doğrultarak araçtan indirdikten sonra darbetti İETT otobüsünün şoförünü silah doğrultarak araçtan indirdikten sonra darbetti         
21:50
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı         
10:43
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
21:50 İETT otobüsünün şoförünü silah doğrultarak araçtan indirdikten sonra darbetti
21:35 Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı
21:11 Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu
21:09 Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı!
20:40 Kız meselesi nedeniyle tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu
20:37 Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı
20:27 Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi
20:27 YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok
20:07 Son Dakika: Salgın gündemden çıkıyor! 3 doz aşı yaptıranlar karantinaya alınmayacak, semptom göstermeyenlere test yapılmayacak
20:00 Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki adresi en sonunda netleşti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 22:00:35. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement