Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı - Son Dakika

ŞİŞLİ'de, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrik sobası kablolarının tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Binada mahsur kalan iki kadın itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Duatepe Mahallesi Savaş Sokak 40 numarada saat 19.15 sıralarında 4 katlı binanın en üst katında tek başına yaşayan kadının oturduğu dairede elektrik sobası kablolarının tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Dairenin penceresinden sızan dumanı fark eden sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeri giren bazı vatandaşlar, kapılara vurarak bina sakinlerini uyarmaya çalıştı.