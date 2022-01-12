Şişli'deki yangında dairesinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye çıkardı - Son Dakika

Şişli'de 4 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince daireden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Duatepe Mahallesi Savaş Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen yaşlı kadını pencereden girip çıkararak, sağlık görevlilerine teslim etti.

Ekipler, daha sonra yangını söndürdü.

Öte yandan, çatı katında oturan ve binayı terk edemeyen başka bir yaşlı kadın da çevredekiler tarafından çıkarılarak sokaktaki diğer bir apartmana alındı.