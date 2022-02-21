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Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

21.02.2022 23:39

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Zeytinli Mahallesi Organize Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Site bekçisi Metin Ö., çıkan tartışma sonrası Erdoğan Gönül (44) ve yanındaki Kadir T.'ye pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Erdoğan Gönül'ün hayatını kaybettiği, Kadir T.'nin de yaralandığı kavganın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Metin Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavganın Erdoğan Gönül ve Kadir T.'nin kestirme olduğu için site içinden hayvan ağılına gitmek istemesi üzerine çıktığı ileri sürülürken, kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

(Bekir Terzioğlu/İHA)

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Son dakika haber! Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2) Son dakika haber! Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2) SANAYİ SİTESİNİN BEKÇİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI SANAYİ SİTESİNİN BEKÇİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Organize Sanayi Sitesi, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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