Son dakika haberi | Site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı
06.04.2021 00:24
Son dakika gündem haberi: KONYA'da bir site bahçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriye yandı.
KONYA'da bir site bahçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriye yandı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Selçuklu ilçesi Antika Sokakta bir sitenin bahçesinde saat 21.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriyeyi sardı. Durumu fark eden site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ve motosiklette kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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