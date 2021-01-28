Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilli Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş'ı kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Sivas'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imza atıldı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugünkü hizmet durağımız, öncü ve sembol şehrimiz Sivas. Çalışmalarımızı, yeni hizmet ve yatırımlarla taçlandırmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Amacımız ülkemizin istiklali, istikbali ve istikrarıdır. Bu anlamda 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları, her geçen gün durmadan daha yükseklere taşıma heyecanı ve gayreti içerisindeyiz. " ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, bundan sonra da hız kesmeden üretmeye ve yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Bu manada özellikler illerimizle yapmış olduğumuz çalışmalar, yerel yönetimlerimizle, valiliklerimiz, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, milletvekillerimiz ve bakanlıklarımızla ciddi bir iş birliği halindeyiz. Hamdolsun bu iş birliğiyle de sağlığıyla, turizmiyle, ulaşımıyla, eğitimiyle, sanayisiyle, ekonomisiyle bir yükseğe tırmanma mücadelesinde, yarınlara olan güçlü yürüyüş mücadelesinde başarımız her geçen gün artıyor. Hem altyapı olarak hem sonuçlar olarak daha önemli göstergelerle ispatlıyoruz. " diye konuştu.

"Gençlik yatırımlarımız ülkemizin dört bir yanında ciddi bir gelişim gösteriyor"

Kasapoğlu, yatırımların en önemli ayaklarından birinin de gençlik ve spor olduğuna dikkati çekerek, "Gençlik ve spor bu alanlardan bir tanesi. Gençlik yatırımlarımız ülkemizin dört bir yanında ciddi bir gelişim gösteriyor. Gerek gençlerimizin potansiyeli ve gerekse gençlerimizin her alanda öncü gençler olmasına sebebiyle bu çerçevedeki çalışmalarımızı, az önce bahsetmiş olduğum iş birliği çerçevesinde daha yukarılara taşımak zorundayız. Bu anlamda hem heyecanımız hem de irademiz var. Bunu da yatırımlarla güçlendiriyoruz. Zira bugün Sivas Belediyemiz ile birlikte gerçekleştireceğimiz Sivas'ın dört bir yanına dağılacak olan gençlik merkezlerimiz bunlardan bir tanesi. Sivas'a bugüne dek 1 milyar liranın üzerinde bir gençlik ve spor yatırımı var. " değerlendirmesinde bulundu.

Geçen eylül ayında Sivas'ı ziyaret ettiklerinde Türkiye'nin en yeni olimpik havuzunu açtıklarını anımsatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"O havuzumuz o gün bugün Sivas'ın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların hizmetinde. İnşallah salgın süreci sonrası da dünyadan gelecek sporcuların da hizmetinde olacak. Yine Sivas'taki Binali Yıldırım yurt yerleşkemiz o da örnek bir yurt yatırımı olarak 10 bin kişilik kapasitesi ile dünyanın pek çok otel zincirine meydan okuyacak konforu ve sıcaklığıyla bir aile şefkati sunan ortamlardan bir tanesi. Burada yine gururla söylüyorum Türkiye'nin en büyük yurt kütüphanesini hizmete açtık. O da okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan bir gençlik açısından çok ama çok anlamlı bir yatırım oldu. Onun da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle yeni yatırımlarımız yüzme havuzları, çok amaçlı spor salonları, gençlik merkezleri, açık kapalı spor alanları, futbol, basketbol, voleybol, tenis alanları ve bunların tüm imkanlarıyla soyunma odaları tribün imkanlarıyla ülkemize sporumuza önemli bir yatırım. 10 bin pota projemiz yeni dev adamlar yetiştirme noktasında bütün Sivas'ın merkezi ilçesi köyleri mahalleleriyle basketbol potasıyla donatma noktasında da çok ciddi bir çabamız var. Bu projemizin de yanında olduğumuz gibi takibinde olacağız."

Protokoller kapsamında Sivas il merkezi ve 16 ilçesine, 3 sentetik çim yüzeyli halı saha, 3 adet yüzme havuzu, 1 adet çok amaçlı spor salonu, 3 gençlik ve spor merkezi, 2 gençlik merkezi, 2 nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 500 seyircili portatif tribün, 2 doğal çim yüzeyli futbol sahası, su depoları, sulama sistemleri ve tel örgüsü, 2 adet sentetik çim sahanın zemininin yenilenmesi, tribünlerin bakım ve onarımları, 3 kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 adet tenis kortunun üzerinin kapatılması, 100 adet basketbol potası, 3 adet spor salonun bakım ve onarımı, 1 basketbol sahası ve 1 mini basketbol sahası yapılacak.