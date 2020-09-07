Son dakika haberi: Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneğinden un yardımı - Son Dakika

Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği ihtiyaç sahibi ailelere bin 650 torba un yardımı yaptı.

Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Geçkil, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Bir hayırsever tarafından derneklerine bin 650 torba un gönderildiğini aktaran Geçkil, "Mahalle muhtarlarımızla beraber ihtiyaç sahiplerine un dağıtımını yaptık. Unları bize gönderen hayır sahiplerine teşekkür ederiz. Bundan sonra yapılacak hayır işlerinde muhtarlarımızla ortak çalışarak ihtiyaçlı ailelerin ihtiyaçlarını gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta daha önce ihtiyaç sahibi ailelere bebek ve hasta bezi dağıtımı yaptıklarını anımsatan Geçkil, şunları kaydetti:

"5 yıllık süre içerisinde 1 milyon 323 bin çocuk ve hasta bezimiz geldi ve bunların dağıtımını gerçekleştirdik. Bu yıl ki kotamız dolmuş olmasına rağmen bez firmamız yine gönderdi. Aydan aya bezlerimizi gönderiyor. Bu ay 12 bin bez geldi, ihtiyaç sahipleri derneğimize gelerek bezlerini alıyorlar. Yardım konusunda bir ricamız var, ihtiyaçlık belgesi getirmeden bez dağıtımı yapamıyoruz. İhtiyaç sahipleri muhtarlarından alacakları belgelerle derneğimize müracaat etmeleri halinde bez yardımından faydalanabiliyor. Dernek olarak hayır sahipleri ile ihtiyaç sahiplerine köprü olduğumuz için mutluyuz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum."