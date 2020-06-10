Son dakika haberi | Sivas Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı - Son Dakika

Sivas Belediyesi haşere ve sineklerin larvalarını bıraktıkları noktaları ilaçladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının artmasıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve karasineklere karşı mahallelerdeki çöp konteynerlerini ilaçladı.

Üç ilaçlama aracı ve 9 personelle 24 saat esasına göre ilaçlama çalışması yapan ekipler, 66 mahallede tüm çöp konteynerleri, çöp toplama alanları, hayvan barınakları, kamusal alanlardaki park, bahçe, yol kenarlarındaki ağaç ve yeşil alanlar bitki zararlılarına karşı vatandaşların rahatça kullanabilmeleri için ilaçlandı.

Diğer yandan ULV ve mist blower ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık ve kanallar da ilaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Periyodik program çerçevesinde 66 mahallemizde hem hijyen temizliği sağlamak hem de koronovirüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması ve hemşerilerimizin yaşam kalitesinin artırılması ile bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla larva ilaçlamalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.