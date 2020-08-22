Son dakika haberi! SİVAS İlk milli periskop ve tabanca refleks nişangahı yerli firmalara teslim edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! SİVAS İlk milli periskop ve tabanca refleks nişangahı yerli firmalara teslim edildi

Son dakika haberine göre İlk milli periskop ve tabanca refleks nişangahı yerli firmalara teslim edildiASELSAN Sivas Fabrikası'nda üretilen yerli ve milli zırhlı araç periskopları ile tabanca refleks nişangahları, düzenlenen törenle yerli silah üreticisi firmalara teslim edildi.

İlk milli periskop ve tabanca refleks nişangahı yerli firmalara teslim edildi

ASELSAN Sivas Fabrikası'nda üretilen yerli ve milli zırhlı araç periskopları ile tabanca refleks nişangahları, düzenlenen törenle yerli silah üreticisi firmalara teslim edildi.

Savunma Sanayisi alanında faaliyet gösteren ASELSAN Sivas Fabrikasında, ilk zırhlı araç periskopları ve tabanca refleks nişangahlarının üretimi yapıldı. İlk zırhlı araç periskopları ve tabanca refleks nişangahları, bugün Sivas'ta düzenlenen törenle yerli silah üreticisi firmalara teslim edildi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve protokol üyeleri katıldı.

ASELSAN DÜNYADA İLK 50 ARASINDA

Törende konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın dünyadaki en çok ciro yapan kuruluşlar arasında yerini aldığını belirterek, "Türkiye salgın sürecinde, tam bağımsız savunma sanayisi yolunda kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyümektedir. Dünya çapında en fazla ciro yapan savunma sanayi şirketleri arasında Türkiye'den 7 firma yer aldı. ASELSAN dünyada ilk 50 arasında yer alan ilk Türk firması olmuştur. 48'inci sırada yer almanın haklı gururunu yaşarken, hedefimiz başarımızı çok daha üst sıralara taşımaktır. Bu hedefle ordumuzun, güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan yerli solunum cihazı üretimi için devreye girdik. ASELSAN içerisinde diğer birimlerden alınan iş gücü desteği ve alt yapımız ile solunum cihazı üretimini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ekiplerimiz insanlığa karşı sorumluluk bilinci ile kısa sürede yapılması zor birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu yaşananlar savunma sanayisinde olduğu gibi her alanda yerli ve milli üretiminin önemini gözler önüne serdi" dedi.

8 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Prof. Dr. Görgün, Sivas'ta ürettikleri merceklerin 8 ülkeye ihraç edildiğini söyleyerek, "Savunma sanayisinde kullanılan dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN Hassas Optik, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracata yapmaktadır. Bugün tanıtımı ve seri üretimi yapılan ürünlerimiz optik tasarım ve üretimde zirveye giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir. ASELSAN Sivas tarafından tasarlanıp seri üretimi yapılan M27 zırhlı araç periskobumuz yerli ve milli imkanlarla üretilmiştir. Tabanca refleks nişangahımızda yine tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yerli silah firmalarına teslimi yapılan ürünlerin, yerleştirildiği poligonda tabanca ile test atışı yapıldı.

Son dakika haberi! SİVAS İlk milli periskop ve tabanca refleks nişangahı yerli firmalara teslim edildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 16:36

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SİVAS İlk milli periskop ve tabanca refleks nişangahı yerli firmalara teslim edildi - Son Dakika
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