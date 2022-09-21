Son dakika haberi... Sivas katliamı davasında zaman aşımı uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sivas katliamı davasında zaman aşımı uyarısı

21.09.2022 18:27
Son dakika haberi... Sivas katliamı davasında zaman aşımı uyarısı

Bir son dakika haberine göre SİVAS'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davada dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına devam edildi.

SİVAS'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davada dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına devam edildi. Avukatlar davanın 10 ay sonra zaman aşımı nedeniyle düşürebileceğini, bu nedenle yargılamanın 'insanlığa karşı işlenmiş suç' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ankara 1'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı müştekiler ve avukatları katıldı. Katılan avukatları, dönemin İçişleri Bakanı, Sivas Valisi, emniyet müdürü ve belediye başkanının tanık olarak dinlenmesini ve dosyanın zaman aşımı nedeniyle düşme ihtimalinin ortadan kaldırılması için yargılamanın 'insanlığa karşı işlenen suç' kapsamında yapılmasını talep etti. Avukatlar ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Madımak Raporu'nun dosyaya eklenmesi için kuruma yazı yazılmasını istedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esasa katkı sağlamayacağı gerekçesiyle müştekilerin tanıkların dinlenmesi ve DDK raporuna ilişkin taleplerinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

SANIKLARIN DOSYASI ANA DAVADAN AYRILMIŞTI

Ana davada, Ankara 1 Nolu DGM'de tutuklu yargılanan sanıklardan Murat Sonkur, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet' suçundan 3 yıl, Murat Karataş ve Eren Ceylan ise Madımak Oteli'ni yakarak '35 kişinin ölümüne neden olmak' ve '45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle öldürmeye kalkışmak' suçundan 15'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Sanıkların tahliyelerine karar veren mahkeme, haklarındaki hükmün Yargıtay'da bozulmasının ardından tekrar görülen davada, bulunamadıkları gerekçesiyle bu sanıklar hakkındaki dosyayı ana dava dosyasından ayırmıştı.


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Kaynak: DHA

Murat Karataş, Madımak Oteli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sivas katliamı davasında zaman aşımı uyarısı - Son Dakika

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