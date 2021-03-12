Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Karabey Duran idaresindeki 40 EE 624 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gürçayır kavşağında, Dilek Çeper'in (22) kullandığı 38 KA 938 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Çeper ile aracındaki Gülay Bardak (42), Şerife Karabulut (22) ve Gülcan Öztürk (12) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika