Son dakika haberi... Sivas'ta bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sivas'ta bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

12.10.2022 12:42
Son dakika haberi... Sivas'ta bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta bir okulda çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Sivas'ta bir okulda çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çıraklık eğitimine giden öğrenciler arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Şüpheli M.A. (17), tartıştığı M.C.A.K. (16), Y.G. (17) ve M.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Hafif şekilde yaralanan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sivas'ta bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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