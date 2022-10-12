Son dakika haberi... Sivas'ta bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

Sivas'ta bir okulda çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.
Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çıraklık eğitimine giden öğrenciler arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Şüpheli M.A. (17), tartıştığı M.C.A.K. (16), Y.G. (17) ve M.Ç'yi bıçakla yaraladı.
Hafif şekilde yaralanan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Şüpheli M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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