Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi öldü - Son Dakika

Hoseiny, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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