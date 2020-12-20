Son dakika haberi! Sivas'ta çiftlikten kaçan kazlar girdikleri baraj gölünü şenlendirdi - Son Dakika

Öte yandan önceki yıllara nazaran su seviyesi düşen baraj gölünün ortasındaki minarenin büyük bir bölümü de yeniden ortaya çıktı.

11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler