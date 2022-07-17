Son dakika haberi: Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

17.07.2022 23:26
Son dakika haberi: Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Son dakika gündem haberine göre SİVAS'ta, otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Uzuntepe Mahallesi Sivas- Erzincan karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine gitmekte olan Müslüm Sezgin (50) yönetimindeki 35 TAG 38 plakalı cip ile Kadir Kemikli'nin (36) kullandığı 44 FR 242 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Kısım kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Gülhan Sezgin (58), Sürmeli Sezgin (52), Doğan Uçar (52), Hüseyin Kuru (52), Mehmet Kemikli (7), İbrahim Naçar (49), Hasan Koç (59) ve Ahmet Kemikli (50) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.  Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı hastanede bulunan Gülhan Sezgin ve Ahmet Kemikli'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VALİ ŞİMŞEK'TEN YARALILARA ZİYARET

Kaza haberini alan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Numune Hastanesi'ne geldi. Vali Şimşek, burada doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Şimşek yaralıları da ziyaret ederek geçmiş dileklerinde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Son dakika... Sivas'ta kazada yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti Son dakika... Sivas'ta kazada yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:08 Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı!
23:05 Ünlü yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi
22:22 Erdoğan'ın çevirmenine "Hanım kızımız" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan ilginç tepki
22:08 Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:53 Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! İTÜ'den misafir araştırmacılarla ilgili açıklama: Bizim için tek kriter bilimsel başarıdır
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 23:31:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement