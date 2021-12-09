Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.Y. (33) yönetimindeki 38 EB 532 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi girişinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi B.Y. (27) yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Hastanesine sevk edilen yaralılardan B.Y, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
B.Y'nin hamile olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Sivas'ta devrilen otomobildeki hamile kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika