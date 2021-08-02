Son dakika haberi... Sivas'ta ekimi yapılan kenevir bitkisi, kentte işlenerek sanayiye kazandırılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte kontrollü bir şekilde ekimi gerçekleştirilen kenevir bitkisinin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacak tesiste işleneceğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 100 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen kenevir tarlasında incelemelerde bulundu.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ın kenevir ekimi yapılan 20 ilden birisi olduğuna dikkati çekerek, "Ekim izni verildikten sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve ilgili birimlerle yapılan çalışma neticesinde ilk etapta 200 dekara yakın alanda ekim gerçekleştirildi. Bu ekim kontrolsüz değil, planlı ve sözleşmeli, yani güçlü, kurumsal yapısı olan firmalarla gerçekleştirildi. Bunların da en önemlisi yine Bilim ve Teknoloji Üniversitemize tahsis edilen alanda yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kenevirde en çok ekim yapan illerin başında yer aldıklarını belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu iznin sahada karşılık bulduğunu da çok rahat söyleyebiliriz. İnşallah bu katma değeri yüksek olan ve kontrollü bir şekilde ekimi gerçekleştirilen bu ürünün OSB bünyesinde kurulacak işletme tesisiyle endüstriye dönüşmesi sağlanacak. Seneye ekim alanlarının çok ciddi manada artacağına da inanıyoruz. Bu sene kuraklık gibi biraz mevsimsel sıkıntılara bağlı olarak belki birçok mahsulde sıkıntı oldu ama gördüğünüz gibi ekimi gerçekleştirilen alanda verim gayet güzel. Sevindirici bir tarafı da bir yatırımcı bunun tesisini kuruyor. Dolayısıyla kenevir bitkisinin saha ve pazar bulma konusunda da sorunu olmayacak. Hayırlı ve bereketli olsun."