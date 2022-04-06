Son dakika haberi: Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

06.04.2022 13:55
Son dakika haberi: Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kentte 2 gün önce Huzur Mahallesi'nde bir apartmanda R.B'yi (28) bacağından, Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde de eşi H.Ş'yi (25) bacağından ve kasığından silahla yaraladıktan sonra kaçan E.Ş'nin (34) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

E.Ş'nin merkeze bağlı Kurtlapa köyünde olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

???????

YORUMLAR
500
Çalınan otomobilini bulduğuna sevinemedi Çalınan otomobilini bulduğuna sevinemedi Aliağa'da polisler kan bağışında bulundu Aliağa'da polisler kan bağışında bulundu

Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:01:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement