Son dakika haberi: Sivas'ta hedef bebek ölümlerini azaltmak - Son Dakika

Son dakika haberi: Sivas'ta hedef bebek ölümlerini azaltmak

Son dakika haberleri... Sivas'ta hedef bebek ölümlerini azaltmak Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde hizmete açılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası'nda yapılan çalışmalarla daha nitelikli hizmetler sunulmaya başlandı.

Sivas'ta hedef bebek ölümlerini azaltmak

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde hizmete açılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası'nda yapılan çalışmalarla daha nitelikli hizmetler sunulmaya başlandı.

Geçtiğimiz aylarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde hizmete açılan, Sivas'ın ve çevre illerin ihtiyacını gidermeyi hedefleyen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası'nda üniteler yeniden düzenlendi Bu kapsamda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi de hem son sistem cihazlarla donatıldı hem de ünitedeki personel sayısı artırıldı. Böylece Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde daha nitelikli hizmet sunulmaya başlandı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin sadece Sivas'a değil çevre illere de hizmet verdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç, "Yenidoğan Yoğun Bakım servisimiz biz buraya ilk başladığımızda 35 yatakla hizmet vermekteydi. Düzey 2 ve düzey 3 ve düzey 1 olmak üzere. O zaman 35 yatak ve 30 hemşire ile hizmet vermekteydik ve üst düzey cihazlarımız yoktu. Fakat şu anda yeni hastaneye geçtik, 45 yataklı, ileri düzeyde hizmet veren bir hastane haline geldik" dedi.

Cihaz ve personel eksikliğinin giderilmesiyle bebek ölümlerinin de azaltılacağına dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Tunç, "Biz buraya ilk başladığımızda cihazlarımızın eksikliğinden, hemşirelerin eğitim düzeylerinden ve doktor eksikliğinden dolayı bebek ölüm hızı diğer illere göre Sivas'ta bir nebze yüksekti. 2019'da bebek ölüm hızında Sivas yedinci sıraya indi. Bu da bizim için çok iyi bir şeydi. Bebek ölüm hızını azaltmak için servisimizde daha üst düzey cihazlarla, daha üst düzeyde hekimlerle, deneyimi yüksek hemşireler ile çalışmaktayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Sivas'ta bebek ölüm hızını daha da düşüreceğiz" şeklinde konuştu.

Tunç, 45 yataklı ünitede 54 hemşire ve 2 uzman doktorla, 24 hafta ila 44 hafta arasında doğan 500 gramdan 5 kiloya kadar doğan bebekleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi ettiklerini de sözlerine ekledi.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kılıçbay da sadece solunum ve kalp gibi hastalıklarla doğan bebekleri değil cerrahi müdahale ihtiyacı olan bebekleri de tedavi ettiklerini belirterek, "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çok değişik hastamız yatıyor. Prematüre bebeklerimiz var. Aynı zamanda asfiksi dediğimiz, perinotal hipoksiye bağlı, oksijensizliğe bağlı bebeklerde hipoterm yapıyoruz. Bu bebeklerin sağaltımında ve ileri zamandaki gelişebilecek nörolojik hastalıkları engellemede çok ciddi bir tedavi yöntemi. Şu an o imkanlarımız var. Üçüncü olarak vantilatörlerimiz, küvezlerimiz üst düzey. Bebeklere hiçbir zarar vermeden onları 500 gramdan alıp anne babaya sağlıklı bir şekilde verebilecek hale gelmiş durumdayız. Aynı zamanda cerrahlarımız var. Cerrahi vakaları da yatırıyoruz. Şu an Yenidoğan Yoğun Bakım'da çok geniş bir hasta spektrumuna hizmet etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Nazlı Alkan da bebeklerin tedavi sürecinde annelerin önemli katkısının olduğunu, bunu da anne-bebek uyum odalarında yaptıklarını söyledi. Alkan, "Bebeklerimiz biraz daha toparladığında 1800 grama yaklaştığında ve annesine daha çok ihtiyacı olduğunda, solunum-dolaşım desteği olmayanlar burada kalmaya başlıyorlar. Onlar kaldığı süre içerisinde de Anne-Bebek Uyum Odası'nda misafir ediyoruz onları. Yaklaşık olarak orası da 15 yataklı bir yer. Anne-Bebek Uyum Odası'ndan düzenli saatlerde geliyorlar, kanguru bakımı yaptırıyoruz. Anne-bebek ten tene temaslarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Sivas'ta hedef bebek ölümlerini azaltmak

Sivas, Bebek, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 11:58

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Sivas'ta hedef bebek ölümlerini azaltmak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak Altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu         
14:27
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi         
14:10
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı         
13:03
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı         
12:21
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu         
11:55
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor         
11:39
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder         
11:13
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü         
11:08
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor         
10:55
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı         
09:23
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor         
08:52
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı         
08:23
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş         
08:22
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek         
07:03
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü         
20:43
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti         
20:35
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 18:22:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Sivas'ta hedef bebek ölümlerini azaltmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei