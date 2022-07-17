Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

17.07.2022 12:26
Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Tatar Köyü mevkisinde S.D. (22) yönetimindeki 58 ACG 308 plakalı kamyon ile B.Ş. (49) idaresindeki 34 NA 8678 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücü B.Ş. ile araçta bulunan E.K. (23), N.Ş. (42) ve Ö.K. (27) yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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