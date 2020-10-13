Son dakika: Sivas'ta iki köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika: Sivas'ta iki köy karantinaya alındı
13.10.2020 15:07
Son dakika habere göre Sivas'ın Suşehir ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas'ın Suşehir ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Arpacı ve Taşbayır köylerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı ifade edildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi. - SİVAS
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