Son dakika haberi... Sivas'ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Sivas'ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti

08.04.2022 16:59
Son dakika haberi... Sivas'ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Mart ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Mart ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Mart ayı içerisinde Sivas'ta 87 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi öldü, 190 kişi de yaralandı.

Kentte bu yılın ilk 3 ayında ise emniyet bölgesinde meydana gelen 251 ölümlü yaralanmalı kazada toplamda 4 kişi hayatını kaybederken 550 kişi yaralandı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Uganda vatandaşı Marygorret Naggujja, İslam'ı seçerek Müslüman oldu Uganda vatandaşı Marygorret Naggujja, İslam'ı seçerek Müslüman oldu Sivas Zeki Hayran Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu Sivas Zeki Hayran Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sivas, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sivas'ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti - Son Dakika


Son Dakika
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 17:08:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sivas'ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement