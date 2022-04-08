İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Mart ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.
Verilere göre Mart ayı içerisinde Sivas'ta 87 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi öldü, 190 kişi de yaralandı.
Kentte bu yılın ilk 3 ayında ise emniyet bölgesinde meydana gelen 251 ölümlü yaralanmalı kazada toplamda 4 kişi hayatını kaybederken 550 kişi yaralandı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Sivas'ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti - Son Dakika