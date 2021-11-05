Son dakika haberi: Sivas'ta jandarmadan son bir haftada 44 operasyon - Son Dakika

Sivas'ta jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen 44 operasyonda 63 şüpheli yakalandı, 3'ü tututklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu maddelerin arzıyla mücadele" kapsamında son bir haftada 44 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 15 muhtelif tarihi eser, 5 detektör, 9 kilogram esrar, 12 gram metamfetamin, 6 kök kenevir, uyuşturucu madde kullanma aparatları, hassas terazi, 4 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, kepçe ve 1550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylara karışan 9'u İran uyruklu 66 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ve çeşitli suçlardan işlem yapıldı, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.