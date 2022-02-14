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Son dakika haberi! Sivas'ta, Kalkım Balıklı Köyü Projesi için acele kamulaştırma kararı sevinci - Son Dakika

Son dakika haberi! Sivas'ta, Kalkım Balıklı Köyü Projesi için acele kamulaştırma kararı sevinci

14.02.2022 15:30
Son dakika haberi! Sivas'ta, Kalkım Balıklı Köyü Projesi için acele kamulaştırma kararı sevinci

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Kangal ilçesi Kalkım köyü sınırlarında gerçekleştirilecek Kalkım Balıklı Köyü Projesi kapsamında köyde yer alan bazı taşınmazların İl Özel İdaresince acele kamulaştırılmasına karar verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması sevinçle karşılandı.

Sivas'ın Kangal ilçesi Kalkım köyü sınırlarında gerçekleştirilecek Kalkım Balıklı Köyü Projesi kapsamında köyde yer alan bazı taşınmazların İl Özel İdaresince acele kamulaştırılmasına karar verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması sevinçle karşılandı.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalkım'da üst düzey, kapsamlı ve fonksiyonel bir termal tesis için proje çalışmalarımız süratle devam ederken, bu karar gücümüze güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayhan, kararı onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kangal ilçesinde özellikle sedef hastalığına iyi geldiğine inanılan ve "doktor balıklar" olarak adlandırılan balıkların, İl Özel İdaresince hazırlanan projeyle Kalkım Balıklı Kaplıcası'nda da sağlık turizmine kazandırılması için çalışma başlatılmıştı.

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cumhurbaşkanı, Gazete, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sivas'ta, Kalkım Balıklı Köyü Projesi için acele kamulaştırma kararı sevinci - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sivas'ta, Kalkım Balıklı Köyü Projesi için acele kamulaştırma kararı sevinci - Son Dakika
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