Son dakika haberi: Sivas'ta kamu girişimiyle 50 milyon lira yatırımla kurulan yem fabrikası bölge çiftçisine destek olacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Sivas'ta kamu girişimiyle 50 milyon lira yatırımla kurulan yem fabrikası bölge çiftçisine destek olacak

04.04.2021 11:07
Son dakika haberi: Sivas'ta kamu girişimiyle 50 milyon lira yatırımla kurulan yem fabrikası bölge çiftçisine destek olacak, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ta çiftçinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve kırsal kalkınma sağlamak amacıyla kamu ortaklığında yem fabrikası kuruldu.

Sivas'ta çiftçinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve kırsal kalkınma sağlamak amacıyla kamu ortaklığında yem fabrikası kuruldu.

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin ortaklığında kurularak geçen aylarda hizmete başlayan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (SİVTAŞ) yem fabrikasında, günlük ortalama 500 ton büyük ve küçükbaş hayvan yemi üretilebiliyor.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, SİVTAŞ'ın kentin önemli değeri olacağını söyledi.

Bilgin, kentte "klasik idarecilik" anlayışının dışına çıkılıp güzel işler yapıldığını gösterebilmek amacıyla "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Hedeflerine Doğru 100 Üretim ve İstihdam Kapısı" vizyonunu oluşturduklarını anımsattı.

Yerel yönetim olarak ellerini taşın altına koyduklarını ve projelere Sivas yem fabrikası ile başlangıç yaptıklarını anlatan Bilgin,

"Hedefimiz 2020 yılında fabrikamızın açılışını yapmaktı ama pandemi sebebiyle gecikme oldu. Üretime başladık, artık besicilere, hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize satışlarımız başlıyor." dedi.

100 kişiye istihdam sağlanacak

"Hedefimiz çiftçinin üretim maliyetini düşürmek, verimliliklerini artırmak ve yetiştirilen ürünler için pazar oluşturup eder fiyatından satılmalarını sağlamaktır." diyen Bilgin, şunları kaydetti:

"SİVTAŞ yem fabrikası, Sivas'ın birlikte hareket etme, ortak hedef belirleme, ortak amaç, ortak akıl ve istişareyle doğru projeleri konuşup hedefe kilitlendiği zaman neler yapabileceğinin göstergesi. Bir başarı hikayesi. Biz böyle bir projeye kalkışmasak hiç kimse bize 'neden böyle bir şey yapmıyorsunuz' demezdi. Altyapı, asfalt, park bahçe, kanal, su ve şehrin temizliğini zaten yapıyoruz. Şehre vizyon verecek, şehirde güzel işlerin olduğunu gösterebilecek projeler ortaya koyalım istedik. 50 milyon lira sermayeyle bu eseri ortaya çıkarttık. Şu anda 20 kişi çalışıyor. Tamamlandığı zaman 100 kişi çalışacak."

Süt işleme tesisi de yapılıyor

Bilgin, tarım ve hayvancılık şehri Sivas'ta yem fabrikası olmadığına dikkati çekerek, "SİVTAŞ yem fabrikası, bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek. Yakında süt işleme tesisini de kuruyoruz. Süt yetiştiriciliği yapan çiftçimizin ürettiği sütü alarak ihtiyacı olan yemi de kaliteli, standartlara uygun ve hesaplı şekilde çiftçimize sunmak ve sektörü desteklemek amacıyla tesisi kurduk. Bir yıl önce başlattığımız projenin bir yıl sonra böyle muhteşem bir eser olarak ortaya çıkması insana gurur veriyor." diye konuştu.

Süt işletme tesisinin yıl sonuna doğru tamamlanmış olacağını belirten Bilgin, bal tesisi ve koyun yününden üretilecek izolasyon malzemeleri gibi farklı alanlarda da faaliyet göstereceklerini ifade etti.

Kamunun gücüyle asla özel sektörle rekabet etmeyeceklerini de vurgulayan Bilgin, SİVTAŞ'ı, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ'nin markası Torku gibi yapma hedefinde olduklarını sözlerine ekledi.

Ticaret, Sivas, Tarım, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Sivas'ta kamu girişimiyle 50 milyon lira yatırımla kurulan yem fabrikası bölge çiftçisine destek olacak - Son Dakika Ekonomi


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