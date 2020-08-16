Gürsan'ın, Sivas Emniyet Müdürlüğünde staj yaptığı öğrenildi.

İlk tedavisinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gürsan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklara düşen Gürsan, ağır yaralı olarak Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kadir Gürsan (20), önceki gün gezmek için geldiği memleketi Koyulhisar'da Yukarıkale Mahallesi'ndeki eski kaleye tırmanmak istedi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 14:05

Kaynak: AA

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