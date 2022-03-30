Son dakika haberi! Sivas'ta kayıp kişi ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sivas'ta kayıp kişi ölü bulundu

30.03.2022 00:49
Son dakika haberi! Sivas'ta kayıp kişi ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

Sivas'ta yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engeli 50 yaşındaki Mehmet Akkaya için yakınlarınca polise kayıp ihbarı yapıldı.

Akkaya'nın bulunması için çalışma yürüten polis, Mısmılırmak kenarında erkek cesedi olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine giden Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin kayıp olduğu bildirilen kişiye ait olduğunu belirledi.

Akkaya'nın cesedi olay yerindeki incelemenin adından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi! Sivas'ta kayıp kişi ölü bulundu
Son dakika haberi! Sivas'ta kayıp kişi ölü bulundu
Son dakika haberi! Sivas'ta kayıp kişi ölü bulundu

YORUMLAR
500
Kaybolan zihinsel engelli, ırmak kenarında ölü bulundu Kaybolan zihinsel engelli, ırmak kenarında ölü bulundu Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu

Mehmet Akkaya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sivas'ta kayıp kişi ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:24:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sivas'ta kayıp kişi ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement